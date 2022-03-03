АПЛ рассматривает вариант с прекращением показов своих матчей в России

Исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс ответил на вопрос о том, планирует ли лига перестать транслировать свои матчи в России.

Отметим, что ранее телеканал «Матч ТВ» договорился по поводу показа матчей чемпионата Англии сезона-2022/23.

– Очевидно, что в данный момент этот вопрос находится на рассмотрении. Мы обсудим ситуацию с возможной приостановкой контракта или его расторжения, – цитирует Мастерса репортер BBC Саймон Стоун на своей странице в Twitter.

Добавим, что в данный момент лидером турнирной таблице АПЛ является «Манчестер Сити», набравший 66 очков в 27 турах. На второй и третьей строчках располагаются «Ливерпуль» и «Челси» соответственно. Четвертым идет «Манчестер Юнайтед».