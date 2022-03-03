Вендел назвал одной из главных задач для «Зенита» победу в Кубке России

Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России против КАМАЗа.

«Кубок - это особенный турнир, в котором любая команда выходит на каждую игру как на последнюю. Борьба за Кубок России - одна из двух основных задач «Зенита» на вторую часть сезона», - приводит слова бразильца пресс-служба сине-бело-голубых.

Игра «Зенит» - КАМАЗ состоится сегодня, 3 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени.