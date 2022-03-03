РФС подаст апелляцию в CAS на решения УЕФА и ФИФА

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) опубликовала заявление организации в связи с решением ФИФА и УЕФА отстранить команды и сборные, представляющие Россию, от международных соревнований.

Отметим, что РФС направит соответствующую апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

– РФС считает, что ФИФА и УЕФА при принятии решения об отстранении российских команд не располагали правовым основанием. Оно нарушило основополагающие права РФС как члена ФИФА и УЕФА, в том числе право принимать участие в соревнованиях, – говорится в заявлении.

Также в РФС отметили, что отстранение сборной России от участия в стыковом турнире в рамках отбора к ЧМ-2022 было принято под давлением прямых соперников команды, а именно Польши, Чехии и Швеции. Тем самым, данное решение «нарушило спортивный принцип и правила честной игры».

Напомним, что 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские футбольные клубы и сборные от всех турниров под эгидой своих организаций до особого распоряжения.