Агент Магнуссона заявил, что Хердур не покинет ЦСКА

Агент Элиас Ньярдарсон, представляющий интересы защитника ЦСКА Хердура Магнуссона, опроверг информацию об уходе своего клиента из московского клуба.

«Мы удивлены новостями, что Хердур покинет ЦСКА. Он полностью восстановился и ждет шанс показать себя», - приводит слова Ньярдарсона Sport24.

Ранее сообщалось, что если футболист примет решение покинуть Россию, ФИФА разрешит ему разорвать контракт с клубом без каких-либо последствий. После этого организация готова предоставить игроку возможность подписать трудовое соглашение с любой командой Европы и мира.

Согласно данным источника, ФИФА примет соответствующее распоряжение в течение следующих семи-десяти дней. Отмечается, что речь идет не только об иностранцах, но также и о футболистах с российским паспортом.