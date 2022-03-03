Текущий сезон чемпионата России может быть завершен в апреле

Клубы чемпионата России ведут переговоры по поводу переноса матчей 28-го, 29-го и 30-го туров нынешнего сезона на март и апрель.
Как сообщает «РБ-Спорт», во время общего собрания команд РПЛ, которое состоялось вчера, 2 марта, обсуждалась структура календаря сезона-2021/22.
Отмечается, что лига готова к тому, чтобы завершить чемпионат не в мае, а в апреле. Данное решение будет принято для того, чтобы минимизировать риски от возможного отъезда иностранных игроков из России.
Напомним, что матчи заключительного, 30-го тура чемпионата России состоятся 21 мая.
источник: «РБ-Спорт»