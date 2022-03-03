Ташуев считает, что уход иностранцев сильно ударит по «Краснодару»

Тренер Сергей Ташуев поделился мнением об информации о том, что «Краснодар» приостановил контракты с восемью иностранными футболистами.

«Это серьезный удар по команде. Все-таки в ведущих клубах страны - в «Зените», ЦСКА, «Спартаке», «Динамо» - легионеры выполняют главную роль, задают характер игры», - приводит слова специалиста РИА Новости.

В этот список вошли Вандерсон Масиэл, Кайо, Эрик Ботхейм, Кристиан Рамирес, Джон Кордоба, Виктор Классон и Реми Кабелла. Игроки покинули расположение клуба и будут тренироваться самостоятельно, при этом их контракты будут действительны.

Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА отстранил российские клубы и национальную команду от участия в турнирах под эгидой этих организаций.

В данный момент «Краснодар» после 18 матчей занимает шестое место в чемпионате России, имея в своем активе 29 очков. Накануне команду также покинул тренерский штаб во главе с немецким специалистом Даниелем Фарке.