«Зенит» – КАМАЗ: Адамов, Алип и Сергеев выйдут в стартовом составе команды из Санкт-Петербурга

«Зенит» и КАМАЗ объявили свои стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка России.

Отметим, что игра между командами состоится сегодня, 3 марта, в Санкт-Петербурге. Начало – в 20:15 мск. Главным арбитром встречи был назначен Антон Фролов (Москва).

«Зенит»: Одоевский, Адамов, Алип, Чистяков, Сутормин, Круговой, Оздоев, Ерохин, Мостовой, Сергеев, Алберто.

КАМАЗ: Мамин, Аюкин, Садыков, Потапов, Куликов, Смирнов, Свежов, Замалиев, Кириллов, Воронин, Янушковский.

Добавим, что подопечные Сергея Семака автоматически вышли в 1/8 финала турнира, как участник еврокубков. Что касается КАМАЗа, то команда из Набережных Челнов заняла первое место в группе с «Уралом» и владимирским «Торпедо».