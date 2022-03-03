«Локомотив» в меньшинстве с крупным счетом уступил «Енисею» в Кубке России

Московский «Локомотив» на своем поле уступил «Енисею» в матче 1/8 финала Кубка России. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу красноярского клуба.

В составе победителей отличились Валерий Кичин (25-я минута), Александр Ломакин (38-я, с пенальти), Андрей Окладников (77-я) и Михаил Комков (90-я, с пенальти).

Отметим, что с 36-й минуты железнодорожники играли в меньшинстве. С поля был удален за вторую желтую карточку Наир Тикнизян. Помимо этого на 64-й минуте Рифат Жемалетдинов не реализовал одиннадцатиметровый удар.

Таким образом, «Енисей» пробился в четвертьфинал Кубка России, где соперник красноярской команды определится после жеребьевки.