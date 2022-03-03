Дубль Лисаковича принес «Рубину» волевую победу над «Ротором» в Кубке России

Казанский «Рубин» на своем поле оказался сильнее волгоградского «Ротора» в матче 1/8 финала Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из столицы Татарстана.
В составе победителей дубль оформил Виталий Лисакович (27-я и 72-я минуты, оба - с пенальти).
Гости ответили забитым голом в исполнении Романа Минаева (12-я).
Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого пробились в четвертьфинал турнира, в котором соперник казанцев станет известен после жеребьевки.
источник: «Советский спорт»