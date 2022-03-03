Тренер «Аякса» тен Хаг учит английский, чтобы претендовать на место в «МЮ»

Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг учит английский язык, чтобы повысить свои шансы занять кресло наставника в «Манчестер Юнайтед».
Об этом сообщил в своем твиттере Goal.
Erik ten Hag is learning English to improve his chances of becoming Manchester United manager in the summer, according to The Daily Mail 👀 pic.twitter.com/74gbGrFeou— GOAL (@goal) March 3, 2022
Напомним, что действующий рулевой манкунианцев Ральф Рангник покинет свой пост по окончании сезона и займет административную должность в структуре клуба.
После 27 матчей «Манчестер Юнайтед» с 47 очками занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.
источник: Goal.com