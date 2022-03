Тренер «Аякса» тен Хаг учит английский, чтобы претендовать на место в «МЮ»

Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг учит английский язык, чтобы повысить свои шансы занять кресло наставника в «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщил в своем твиттере Goal.

