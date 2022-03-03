Дубли Юри Алберто и Мостового помогли «Зениту» разгромить КАМАЗ в Кубке России

Петербургский «Зенит» на своем поле оказался сильнее КАМАЗа в матче 1/8 финала Кубка России. Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу сине-бело-голубых.

В составе победителей дублями отметились Юри Алберто (26-я и 45-я минуты) и Андрей Мостовой (17-я и 48-я). Помимо этого бразильский форвард отдал две результативные передачи. Также по одному голу забили Александр Ерохин (37-я) и Артем Дзюба (85-я) .

Таким образом, подопечные Сергея Семака пробились в четвертьфинал турнира, в котором соперник петербуржцев станет известен после жеребьевки.