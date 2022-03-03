Леонид Слуцкий: Легионеры не обращались по поводу своего отъезда

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после победы над «Ротором» в матче 1/8 финала Кубка России ответил на вопрос о возможном уходе легионеров из казанского клуба.

«Я не говорил, что мы с ними договорились и они остаются. Я говорил о том, что легионеры к нам ни с какими вопросами не обращались по поводу своего отъезда. На данный момент ничего не изменилось», - приводит слова Слуцкого Sport24.

Ранее сообщалось, что если футболист примет решение покинуть Россию, ФИФА разрешит ему разорвать контракт с клубом без каких-либо последствий. После этого организация готова предоставить игроку возможность подписать трудовое соглашение с любой командой Европы и мира.

Согласно данным источника, ФИФА примет соответствующее распоряжение в течение следующих семи-десяти дней. Отмечается, что речь идет не только об иностранцах, но также и о футболистах с российским паспортом.