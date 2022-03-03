Семак отметил качество игры «Зенита» в матче с КАМАЗом в Кубке России

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после победы своей команды над КАМАЗом (6:0) в матче 1/8 финала Кубка России.

«Хорошая по качеству игра. Ребята молодцы. Спасибо болельщикам за поддержку. Атмосфера, в которой мы играем, добавляет нам сил. Эта победа наша с болельщиками общая», - приводит слова Семака Sport24.

В составе победителей дублями отметились Юри Алберто (26-я и 45-я минуты) и Андрей Мостовой (17-я и 48-я). Помимо этого бразильский форвард отдал две результативные передачи. Также по одному голу забили Александр Ерохин (37-я) и Артем Дзюба (85-я) .

Таким образом, подопечные Сергея Семака пробились в четвертьфинал турнира, в котором соперник петербуржцев станет известен после жеребьевки.