Лисакович - о дубле в матче с «Ротором» в Кубке России: Пенальти любой может забить

Нападающий казанского «Рубина» Виталий Лисакович прокомментировал победу над волгоградским «Ротором» в матче 1/8 финала Кубка России. Форвард отметился двумя забитыми голами с пенальти.

«Должное могу партнерам отдать. Я только на острие, пенальти любой может забить. Я считаю, что команда молодцы, большая заслуга их», - приводит слова Лисаковича пресс-служба клуба из столицы Татарстана.

Добавим, что гости ответили забитым голом в исполнении Романа Минаева (12-я).

Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого пробились в четвертьфинал турнира, в котором соперник казанцев станет известен после жеребьевки.