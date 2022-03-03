Юрий Дюпин: Ждали, что «Ротор» будет цепляться до последнего и стараться навязать борьбу

Вратарь казанского «Рубина» Юрий Дюпин дал комментарий после победы своей команды над волгоградским «Ротором» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка России.

«Игроки «Ротора» были очень мотивированные, мы разбирали их и ждали, что они будут цепляться до последнего и стараться навязать борьбу, максимально мобильно сыграть, у них это получилось», - приводит слова Дюпина ТАСС.

В составе победителей дубль оформил Виталий Лисакович (27-я и 72-я минуты, оба - с пенальти). Гости ответили забитым голом в исполнении Романа Минаева (12-я).

Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого пробились в четвертьфинал турнира, в котором соперник казанцев станет известен после жеребьевки.