Мостовой - о дубле в ворота КАМАЗа: Мои самые первые голы в Кубке России

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой дал комментарий после победы над КАМАЗом (6:0) в матче 1/8 финала Кубка России. Россиянин отметился двумя забитыми голами.

«Хорошие эмоции! Мои самые первые голы в Кубке России, если мне не изменяет память. Теперь будем готовиться к «Уфе», - приводит слова Мостового пресс-служба сине-бело-голубых.

Также в составе победителей дубль оформил Юри Алберто (26-я и 45-я минуты). Помимо этого бразильский форвард отдал две результативные передачи. По одному голу забили Александр Ерохин (37-я) и Артем Дзюба (85-я) .

Таким образом, подопечные Сергея Семака пробились в четвертьфинал турнира, в котором соперник петербуржцев станет известен после жеребьевки.