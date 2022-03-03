Украина просит перенести стыковой матч против Шотландии

Сборная Украины обратилась в ФИФА и УЕФА с просьбой о переносе полуфинального стыкового поединка против Шотландии.
«Шотландская футбольная ассоциация уже ведет переговоры с УЕФА и ФИФА, которые должны рассмотреть предложение Украины», - говорится в сообщении BBC Sport Scotland.
Напомним, встреча должна пройти 24 марта.
Ранее ФИФА и УЕФА запретили России и Украине проводить домашние матчи в своих странах. Сборную России, к тому же, исключили из всех соревнований, проводимых под эгидой организаций. Команда Валерия Карпина должна была играть против Польши, однако в итоге соперник вышел в финал без борьбы.
источник: BBC