Дубль Чалова принес «Базелю» ничью с «Санкт-Галленом», форвард забил первые мячи за клуб

Дубль российского нападающего швейцарского «Базеля» Федора Чалова принес его команде ничью с «Санкт-Галленом» в матче 24-го тура Суперлиги.

К 56-й минуте игравший на своем поле «Базель» проигрывал со счетом 0:2, однако россиянин смог забить два мяча на 56-й и 83-й минутах.

Отметим, что эти голы стали первыми для него в составе швейцарской команды.

В результате встреча совершилась со счетом 2:2.

После 24 туров «Базель» с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице.

Суперлига

24-й тур

«Базель» - «Санкт-Галлен» - 2:2 (0:2)

Голы: Чалов, 56; 83 - Гийомено, 20; Дуа, 22.