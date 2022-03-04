Чалов является лучшим футболистом «Базеля» по трем показателям в атаке

Российский нападающий «Базеля» Федор Чалов после домашнего матча своей команды против «Санкт-Галлена» (2:2). в рамках 24-го тура швейцарской суперлиги стал лидером в нескольких статистических показателях, связанных с атакой.

Чалов является лучшим в «Базеле» по ожидаемым голам (2.6 xG), возвратам владения в финальной трети (8) и касаниям в чужой штрафной (23), сообщает Opta.

Отметим, что вчера форвард забил первые два гола в составе швейцарской команды.

После 24 туров «Базель» с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице.