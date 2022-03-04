«Ванкувер» победил «Айлендерс», Подколзин забросил победную шайбу

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» на выезде оказался сильнее «Айлендерс». Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Кэнакс».
В составе победителей отличились Брэд Хант, Джей Ти Миллер, Нильс Хегландер и Василий Подколзин.
Хозяева ответили заброшенными шайбами в исполнении Ноа Добсона, Кайла Палмьери и Энтони Бовиллье. Российский вратарь Семен Варламов отразил 34 броска из 38.
В следующем матче «Ванкувер» сыграет в гостях у «Торонто» (6 марта), а «Айлендерс» примут дома «Сент-Луис» (5 марта).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» – «Ванкувер» – 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)
Голы:
1:0 – Добсон (Грин, Нелсон), 23:37
1:1 – Хант (), 27:19
1:2 – Миллер (Хьюз, Босер), 31:50
2:2 – Палмиери (Пажо, Пелек), 38:20
3:2 – Бовилье (), 41:49
3:3 – Хегландер (Хьюз, Гарланд), 49:34
3:4 – Подколзин (Хорват), 50:19
Вратари: Варламов 34/38 – Демко 24/27.