Директор «Ньюкасла» разочарована, что Абрамович вынужден продать «Челси»

Директор «Ньюкасла» Аманда Стейвли считает, что бизнесмен Роман Абрамович вынужден был выставить «Челси» на продажу из-за санкций.

«У нас всегда будут геополитические проблемы. Мне очень грустно, что у кого-то отнимают футбольный клуб из-за связей, которые у него могут быть с кем-то. Не думаю, что это справедливо, если честно. Но мы должны нести ответственность за все наши связи», - приводит слова Стейвли RT, ссылаясь на BBC.

Напомним, Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. За это время команда пять раз становилась чемпионом Англии, столько же - обладателем Кубка страны, трижды - Кубка английской лиги, дважды - Суперкубка Англии.

На международной арене лондонцы за период правления Абрамовича два раза выиграли Лигу чемпионов, дважды - Лигу Европы, один раз - Суперкубок УЕФА и один раз - клубный чемпионат мира.

Из-за санкций Абрамович передал управление «Челси» попечителям благотворительного фонда.