Паршивлюк рассказал, насколько тяжелые сборы сборы у Швврца

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал о нагрузках, которые давал команде главный тренер Сандро Шварц на сборах во время зимней паузы в РПЛ.

«Жесткие ли у Шварца сборы? Очень! Во-первых, нет выходных - только между сборами, но в эти дни ты должен выполнить программу по датчикам. Если день матча, то утром все равно тренировка. Сами занятия тоже очень энергозатратные, ты всегда максимально сконцентрирован.

Сандро внимательно за всеми следит, если ему что-то не понравится, он тебе скажет и покажет, где ты был неправ, - отметил защитник. - Мы к такому давно привыкли - и в сезоне, и на сборах. Знаем, что нужно потерпеть, и тогда все это выльется в хорошую физподготовку, а также в результат», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, после 19 туров динамовцы занимают второе место в чемпионате России, на два очка отставая от лидирующего «Зенита». В следующем туре бело-голубые на своем поле сыграют со «Спартаком».

Кроме того, команда Шварца вышла в четвертьфинал Кубка России, обыграв «Нижний Новгород».