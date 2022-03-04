ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Паршивлюк рассказал, насколько тяжелые сборы сборы у Швврца

«Динамо» продолжает погоню за «Зенитом» в чемпионате России
04 марта 2022 08:33
автор: Александр Шульгин

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал о нагрузках, которые давал команде главный тренер Сандро Шварц на сборах во время зимней паузы в РПЛ.

«Жесткие ли у Шварца сборы? Очень! Во-первых, нет выходных - только между сборами, но в эти дни ты должен выполнить программу по датчикам. Если день матча, то утром все равно тренировка. Сами занятия тоже очень энергозатратные, ты всегда максимально сконцентрирован.

Сандро внимательно за всеми следит, если ему что-то не понравится, он тебе скажет и покажет, где ты был неправ, - отметил защитник. - Мы к такому давно привыкли - и в сезоне, и на сборах. Знаем, что нужно потерпеть, и тогда все это выльется в хорошую физподготовку, а также в результат», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, после 19 туров динамовцы занимают второе место в чемпионате России, на два очка отставая от лидирующего «Зенита». В следующем туре бело-голубые на своем поле сыграют со «Спартаком».

Кроме того, команда Шварца вышла в четвертьфинал Кубка России, обыграв «Нижний Новгород».

источник: «Спорт-Экспресс»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Локо», звони Палычу! «Зенит», не дай сбежать Юри Алберто! Итоги 1/8 финала Кубка России
В четверг 3 марта прошли последние четыре матча 1/8 финала Кубка России. Главной сенсацией стал разгром «Локомотива» в Черкизове красноярским «Енисеем» - 4:0.
Ну почему мы не увидели такого Плотникова на Олимпиаде? Как ЦСКА повторно победил «Локомотив»
Во втором матче стартового раунда Кубка Гагарина московские армейцы снова обыграли «Локомотив», пропустив первыми и убрав соперника с дороги в третьем периоде (4:1).
Забудьте о Косторной! От Тутберидзе ушел кое-кто покруче — 12-летний «Русский Ханю» Колесников
Эти два перехода никак не связаны, хотя состоялись с интервалом в один день. Самый талантливый юниор страны Николай Колесников теперь тоже будет тренироваться в ЦСКА, как и Алена Косторная. Только не у Елены Буяновой, а в группе Светланы Соколовской - вместе с Марком Кондратюком и Александром Самариным.
«Зачем Шварцу уезжать из России? Шансы «Динамо» на золото не ниже, чем у «Зенита». Мнение Бышовца
Известный тренер Анатолий Бышовец поделился с «Плеймейкером» мнением о будущем российского футбола в связи санкциями, наложенными на наши клубы и сборную со стороны ФИФА и УЕФА.
Похоже, РПЛ расширяется. Ждем Крым? А может, и Белоруссию?
«Плеймейкер» о том, какие перемены могут произойти с РПЛ уже в ближайшее время.
Панарин гонится за Овечкиным, Радулов забивает на юбилей. Русские продолжают зажигать в НХЛ
Три очка Артемия Панарина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Сент-Луис» (5:3) в очередном матче НХЛ, а Александр Радулов в своей пятисотой игре в лиге отметился победной шайбой в ворота «Лос-Анджелеса» (4:3).
Великий исход варягов из КХЛ. Что говорят сами «беглецы» и что говорят о них
Легионеры КХЛ расторгают договоры с клубами из-за ситуации на Украине. «Плеймейкер» рассказывает о том, как это происходит.
У Ваноли первая победа, у Николсона первый хет-трик. Легион «Спартака» разгромил в Кубке «Кубань»
В 1/8 финала Кубка России красно-белые легко победили краснодарцев (6:1) и вышли в четвертьфинал.
Дивеев — это голова! Как ЦСКА выбил «Сочи» из Кубка и вышел в четвертьфинал
В 1/8 финала Кубка России армейцы в гостях победили сочинцев (2:1) благодаря дублю защитника Игоря Дивеева.
«Лига Ставок» осталась генпартнером РПЛ до 2026 года, Bet365 покинул Россию. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика