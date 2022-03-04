Семак поблагодарил Ракицкого за три года совместной работы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на уход из команды украинского защитника Ярослава Ракицкого.

«Вчера он встречался с нашим руководством и там они достигли решения о расторжении контракта. Я благодарен Ярославу за эти три года. Его роль в достижении результатов была очень большой», - приводит слова Семака Sport24.

Ранее сообщалось, что действие соглашения с 32-летним футболистом прекращено досрочно по просьбе украинца.

Всего в составе сине-бело-голубых Ракицкий провел 108 игр, в которых забил семь мячей и отдал 15 голевых передач. С «Зенитом» защитник трижды становился с чемпионатом России. Также в активе Ракицкого победа в Кубке страны.