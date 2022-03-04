Черевченко не считает позором проигрыш «Локомотива» «Енисею» в Кубке России

Экс-главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко дал комментарий после поражения своей бывшей команды от «Енисея» (0:4) в 1/8 финала Кубка России.

«Я удивился тому, что «Локомотив» проиграл с таким счетом. Не могу назвать этот результат позором. У каждой команды бывают такие игры. Теперь в Кубке России будет твориться история «Енисея», - приводит слова Черевченко «Спорт-Экспресс».

Добавим, что жеребьевка четвертьфинала Кубка России пройдет сегодня в 16:00 по московскому времени.