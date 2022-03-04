Паршивлюк рассказал, как Шварц накричал на него в душевой

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал про свою ссору с главным тренером команды Сандро Шварцем.

«Это было на сборе в Австрии: во время игры Сандро сделал замечание, а я взмахнул руками. И это, конечно, было неправильно. В перерыве Шварц завел меня в душевую и начал кричать: «Ты не имеешь права!» Я пытался что-то сказать, но его было не остановить: «Нет! Стоп!»

Ох! На следующий день мы поговорили и друг друга поняли. У нас с Сандро очень правильные отношения. Знаю, что он видит во мне помощника», - приводит слова Паршивлюка «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в текущем сезоне 32-летний футболист провел 16 матчей за «Динамо» во всех турнирах, в которых отдал три голевые передачи.

В воскресенье, 6 марта, бело-голубые примут на своем поле «Спартак» в рамках 20-го тура российской премьер-лиги.