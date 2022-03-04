Червиченко не исключает перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил шансы перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола после бана со стороны УЕФА.

«В Азии не такие настроения. Азиатские страны не поддерживают европейскую истерику. Как показала жизнь, Европа прогибается под директивами из Америки. Футбольная структура тоже. Берут под козырек все инструкции, которые оттуда летят. С Азией проблематичнее в этом плане. Азиатские страны более независимые. Хотя европейцы мнят себя самыми старыми и независимыми. Все упирается в нынешнюю ситуацию. Она пройдет, будем думать куда идти дальше», - приводит слова Червиченко «Комсомольская правда».

Напомним, что 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские футбольные клубы и сборные от всех турниров под эгидой своих организаций до особого распоряжения.

3 марта РФС объявил о своем намерении оспорить решение организаций, отметив, что оно было принято под давлением прямых соперников национальной команды, а именно Польши, Чехии и Швеции.