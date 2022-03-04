Паршивлюк - о том, почему у Якина и Карпина не все получилось в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Сергей Паршивлюк, являющийся в настоящий момент игроком «Динамо», назвал причину, по которой у Мурата Якина и Валерий Карпина не получилось достичь ожидаемого результата с красно-белыми.

«Оба были большими игроками и не понимали, почему современные футболисты не могут делать то, что умели они. Условно, отдать 20 точных передач подряд на 5 метров — для них само собой разумеющаяся вещь. Но даже в «Спартаке» не все это могли. И они оба удивлялись: ну как так?» - приводит слова Паршивлюка «Спорт-Экспресс».

Якин тренировал «Спартак» в сезоне 2014/15 и смог привезти команду лишь к шестому месту в российской премьер-лиге.

Отметим, что Карпин на протяжении своей карьеры тренером в «Спартаке» в период с 2009 по 2014 годы (с небольшим перерывом, когда команду возглавлял Унаи Эмери) дважды приводил красно-белых к серебряным медалям чемпионата страны.