«Урал» доедет до Краснодара на поезде, идущем от Сочи

«Урал» рассказал, как собирается добираться до Краснодара, в котором сыграет с одноименным клубом в 20-м туре российской премьер-лиги (РПЛ).

Напомним, что городе отменено авиасообщение из-за чего матч «Краснодар» - «Локомотив» был перенесен на неопределенную дату.

«Днем 5 марта наша команда («Урал» - прим. ред.) на самолёте отправится в Сочи. Оттуда запланирована поездка на поезде до Краснодара. До отеля футболисты доберутся к часу ночи», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Урала».

Перед началом 20-го тура РПЛ «быки», имея 29 очков и игру в запасе, занимают шестое место в турнирной таблице, а «шмели» идут двенадцатыми, набрав 19 очков.