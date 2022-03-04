Юрий Дюпин: Все иностранные игроки «Рубина» до лета останутся с командой

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин считает, что все иностранные футболисты казанского клуба останутся играть до лета.

«Никакого давления с нашей стороны на иностранных игроков нет. Думаю, они только по семейным обстоятельствам могут уехать. Все иностранные игроки «Рубина» до лета останутся с командой», - приводит слова Дюпина ТАСС.

Ранее сообщалось, что если футболист примет решение покинуть Россию, ФИФА разрешит ему разорвать контракт с клубом без каких-либо последствий. После этого организация готова предоставить игроку возможность подписать трудовое соглашение с любой командой Европы и мира.

Согласно данным источника, ФИФА примет соответствующее распоряжение в течение следующих семи-десяти дней. Отмечается, что речь идет не только об иностранцах, но также и о футболистах с российским паспортом.