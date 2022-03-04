Паршивлюк объяснил, благодаря чему Карпин как тренер дорос до сборной России

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк, работавший с главным тренером сборной России Валерием Карпиным в «Спартаке», объяснил благодаря чему он достиг прогресса в данной профессии.

«В первую очередь он стал менее категоричным во многих вещах. Например, в вопросе веса. Если раньше он говорил: будет так и никак иначе, то сейчас все обсуждается, есть диалог. Ну и, конечно, опыт. Первое время он опирался на собственный уровень мастерства, поэтому не понимал, когда футболисты не могли выполнить базовые упражнения», - приводит слова Паршивлюка «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Карпин дважды приводил «Спартак» к серебряным медалям российской премьер-лиги. С национальной командной Валерий Георгиевич занял второе место в отборочной группе на чемпионат мира в Катаре и должен был принять участие в стыковых матчах, но, по решению ФИФА, сборной России будет присуждено техническое поражение, если РФС не добьется его отмены в CAS.