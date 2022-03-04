Футбольный агент: Мы возвращаемся к истокам, в 90-е

Футбольный агент Вадим Шпинев поделился своими ожиданиями от российского под футбола под санкциями ФИФА и УЕФА.

«Так и будет. Думаю, ФИФА и УЕФА, судя по тому, что нас отовсюду отстранили, это поддержит. А для меня «Спартак» - обладатель кубка Лиги Европы, победитель турнира, - в силу сложившихся обстоятельств. Вероятно, то, о чем вы говорите, додавят, ФИФА примет это - футболисты будут уезжать и получать свои деньги, а клубы будут терять трансферные суммы.

Мы вернемся к истокам. Будут востребованы русские футболисты, свои воспитанники - от этого курса нельзя было уходить, это было ошибкой. Качественные легионеры нужны, чтобы наши набирались опыта, учились у них. А средние футболисты, ниже среднего - зачем они были нужны. Мы возвращаемся в 90-е годы. Будем надеяться, что плюсы есть, - даже когда куча минусов», - приводит слова функционера «РБ-Спорт».

Напомним, практически все международные спортивные державы отстранили россиян от соревнований под своими эгидами, а также забрали у России право на проведение крупных турниров.

Больше остальных пострадали сборная России по футболу, которая теперь точно не примет участия в грядущем ЧМ в Катаре, и московский «Спартак», досрочно покинувший Лигу Европы.

Ранее стало известно о том, что ФИФА и УЕФА планируют разрешить иностранцам, выступающим в РПЛ, расторгать свои контракты с клубами без выплаты неустойки.