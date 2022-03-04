«Крысы бегут с корабля». Кавазашвили высказался об уходе легионеров из РПЛ

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о решении ряда легионеров РПЛ покинуть свои клубы.

«Крысы бегут с корабля. Ну и не надо нам здесь таких профессионалов. Давно говорю, что надо уменьшить количество легионеров в РПЛ. А то играет непонятный сброд, а наши мальчики сидят и скамейку греют», - приводит слова Кавазашвили Sport24.

Ранее сообщалось, что если футболист примет решение покинуть Россию, ФИФА разрешит ему разорвать контракт с клубом без каких-либо последствий. После этого организация готова предоставить игроку возможность подписать трудовое соглашение с любой командой Европы и мира.

Согласно данным источника, ФИФА примет соответствующее распоряжение в течение следующих семи-десяти дней. Отмечается, что речь идет не только об иностранцах, но также и о футболистах с российским паспортом.