Опубликовано расписание 22-го тура РПЛ

Российская премьер-лига опубликовала расписание 22-го тура, который решено было провести по первоначальному календарю в марте.
19 марта (суббота)
12:00 «Урал» – «Химки»
14:00 «Нижний Новгород» – «Спартак»
16:30 «Ахмат» – «Локомотив»
19:30 «Зенит» – «Арсенал»
20 марта (воскресенье)
14:00 «Уфа» – «Краснодар»
14:00 ЦСКА – «Рубин»
16:30 «Сочи» – «Крылья Советов»
20:00 «Динамо» – «Ростов»
Напомним, что тур был перенесен на май из-за участия сборной России в стыковых матчах за право выйти на чемпионат мира в Катаре, однако в связи с отстранением страны от турниров ФИФА подобная необходимость отпала.
источник: РПЛ