Анелька считает, что Абрамович многое сделал для английского футбола

Экс-игрок лондонского «Челси» Николя Анелька поделился мнением о российском миллиардере Романе Абрамовиче, которые ранее сообщил о намерении продать английский клуб.

«Печально наблюдать нынешнюю ситуацию, потому что он так много сделал для английского футбола и «Челси». Думаю, все болельщики согласятся со мной», - приводит слова Анелька RMC.

Напомним, Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. За это время команда пять раз становилась чемпионом Англии, два раза выиграла Лигу чемпионов, дважды - Лигу Европы.