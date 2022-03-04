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Анелька считает, что Абрамович многое сделал для английского футбола

Ранее российский бизнесмен объявил о намерении продать лондонский «Челси».
04 марта 2022 12:19

Экс-игрок лондонского «Челси» Николя Анелька поделился мнением о российском миллиардере Романе Абрамовиче, которые ранее сообщил о намерении продать английский клуб.

«Печально наблюдать нынешнюю ситуацию, потому что он так много сделал для английского футбола и «Челси». Думаю, все болельщики согласятся со мной», - приводит слова Анелька RMC.

Напомним, Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. За это время команда пять раз становилась чемпионом Англии, два раза выиграла Лигу чемпионов, дважды - Лигу Европы.

источник: RMC Sport
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