«Если мы уедем, уедут и другие». Федун и Зарема остаются в России

Супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна - Зарема Салихова рассказала, что они с мужем не планируют покидать Россию.

«За последние дни мне неоднократно приходилось отвечать на один и тот же вопрос: почему мы до сих пор не уехали? Ответ прост: если мы уедем, уедут и другие. «Спартак» - один из немногих клубов, который не покинули легионеры и тренерский штаб. В это сложное время мы не отгораживаемся друг от друга, а, наоборот, становимся едины как никогда. Недаром один из слоганов нашего великого клуба - «Сила в единстве», - написала Салихова в своей колонке в «Спорт-Экспресс».

Напомним, по сведениям многочисленных СМИ Федун потерял значительную часть своего состояния из-за обвала акций «Лукойла» на рынке. Сам Леонид Арнольдович заявил, что не бросит клуб и продолжит его финансирование, несмотря на тяжелейшее положение.

После 19 туров красно-белые занимают девятую позицию в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет в дерби против московского «Динамо».