Президент УЕФА Чеферин: Если клубы будут играть в Суперлиге, они не смогут выступать в турнирах УЕФА

Президент УЕФА Александер Чеферин снова высказался по теме создания топ-клубами Европы своего турнира - Суперлиги.

«Европейская Суперлига? Я устал говорить об этом проекте, который не имеет никакого отношения к футболу. Сначала они запустили эту безумную идею в разгар пандемии, а теперь я продолжаю читать статьи о том, что они планируют что-то ещё в разгар военного конфликта.

Они живут в параллельном мире. Эти клубы могут играть в своем турнире. Но если они это сделают, то не смогут играть в наших турнирах», - приводит слова руководителя европейского футбола Cope.

Напомним, что осенью 2021 года Суперлигу образовали 12 топ-команд Европы. После недовольства болельщиков и угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА в ней остались только три клуба. Главным приверженцем идеи является президент туринского «Ювентуса» Джанни Аньелли.

УЕФА наказал участников проекта денежными штрафами, однако позже был вынужден отменить свое решение из-за запрета со стороны Министерства юстиции Швейцарии.