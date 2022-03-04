Грановская может не покинуть «Челси» после продажи клуба Абрамовичем

Директор «Челси» Марина Грановская может остаться в лондонском клубе. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, потенциальные покупатели считают Грановскую самым влиятельным человеком в «Челси» после Романа Абрамовича, и полагают, что ее уход стал бы большой потерей.

Ранее Абрамович официально объявил о намерении продать «Челси».

Напомним, Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. За это время команда пять раз становилась чемпионом Англии, два раза выиграла Лигу чемпионов, дважды - Лигу Европы.