Салаха шокировали результаты «Золотого мяча»

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах высказался о результатах прошлогодней премии вручения «Золотого мяча».

«Результаты «Золотого мяча» стали шоком для меня. Не было никого, кто ждал, что я буду седьмым, но это произошло. Многие страны далеки от футбола. Я не знаю, на чём основан их выбор, но я не верю в теории заговора», - приводит слова Салаха RT, ссылаясь на The Mirror.

Напомним, что победителем премии стал аргентинец Лионель Месси, который получил «Золотой мяч» в седьмой раз за карьеру, опередив в том числе ставшего вторым нападающего «Баварии» Роберта Левандовски и полузащитника «Челси» Жоржиньо, занявшего третье место.