Первый тренер Чалова: Федя молодец, прославляет Россию

Павел Коваль, первый тренер российского нападающего «Базеля» Федора Чалова, поделился впечатлениями от первых голов подопечного в составе швейцарского клуба. Чалов оформил дубль в матче 24-го тура первенства страны с «Санкт-Галленом» (2:2).

«Федя молодец, забил два мяча, конечно же, эти голы сыграют ему на руку. Для нападающего главное же забивать голы, обрести уверенность. В конце сезона его заберут обратно в Россию», - приводит слова Коваля Sport24.

Отметим, что Чалов является лучшим в «Базеле» по ожидаемым голам (2.6 xG), возвратам владения в финальной трети (8) и касаниям в чужой штрафной (23), сообщает Opta.

После 24 туров «Базель» с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице.