Хохлов заявил о готовности возглавить один из клубов РПЛ

Экс-наставник московского «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о том, что готов стать главным тренером одной из команд чемпионата России.

Отметим, что в данный момент 46-летний специалист находится в статусе свободного агента с ноября прошлого года после того, как он покинул «Ротор».

– Я готов рассматривать предложения из Премьер-лиги. Тут нужно понимать, за что команда будет бороться, каков у нее план на ближайшее будущее. Всегда нужно пообщаться и понять, каким команда видит путь развития, – цитирует Хохлова портал Rusfootball.

Напомним, что ранее РПЛ покинули несколько иностранных тренеров, а именно Маркус Гисдоль, ранее возглавлявший «Локомотив», и Даниэль Фарке, недавно ушедший из «Краснодара».