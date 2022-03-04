Маньяков - об уходе легионеров из РПЛ: Тяжело что-то прогнозировать в такое непростое время

Руководитель спортивного агентства FM Sports Agency Александр Маньяков поделился мнением о решении ряда легионеров РПЛ покинуть свои клубы.

«Вероятность большая. Но гарантировать это на 100 процентов никто не может. Тяжело что-то прогнозировать в такое непростое для страны время», - приводит слова Маньякова «РБ-Спорт».

Ранее сообщалось, что если футболист примет решение покинуть Россию, ФИФА разрешит ему разорвать контракт с клубом без каких-либо последствий. После этого организация готова предоставить игроку возможность подписать трудовое соглашение с любой командой Европы и мира.

Согласно данным источника, ФИФА примет соответствующее распоряжение в течение следующих семи-десяти дней. Отмечается, что речь идет не только об иностранцах, но также и о футболистах с российским паспортом.