«Барселона» предложила «Севилье» Деста в обмен на Кунде

Руководство «Барселоны» продолжает интересоваться подписанием центрального защитника «Севильи» Жюля Кунде.

Согласно данным Sport.es, сине-гранатовые готовы включить сделку по переходу 23-летнего француза флангового защитника Серджиньо Деста. Ранее сообщалось, что сам футболист андалусийцев планирует продолжить свою карьеру в клубе чемпионата Англии – «Челси».

Напомним, что Кунде выступает за «Севилью» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за команду 119 матчей, забил семь голов и отдал три результативных передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

В составе сборной Франции защитник отыграл семь встреч. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.