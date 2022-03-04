Тренер «Байера» считает, что Азмун пока не готов выходить в стартовом составе клуба

Главный тренер «Байера» Херардо Сеоане оценил текущую форму форварда клуба Сердара Азмуна.

Напомним, что 27-летний иранец тренируется в общей группе немецкой команды с конца февраля. С момента своего перехода из «Зенита» в январе этого года футболист пока не провел ни одной игры за леверкузенцев.

– На этой неделе Азмун хорошо себя проявил во время тренировочного процесса. Однако пока он не достиг уровня стартового состава команды. Думаю, что для достижения своей лучшей формы ему необходимо провести еще несколько тренировок, – цитирует Сеоане клубная пресс-служба «фармацевтов».

Напомним, что Азмун подписал с «Байером» контракт на четыре с половиной года. В составе сине-бело-голубых нападающий выступал с февраля 2019 года – на его счету 104 проведенных матча за российскую команду, в которых он забил 62 гола и отдал 23 результативных передачи.