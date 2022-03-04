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«Фламенго» заинтересован в подписании трех игроков «Зенита»

Речь идет о бразильских футболистах сине-бело-голубых, а именно Дугласе Сантосе, Венделе и Малкоме.
04 марта 2022 16:10
автор: Владислав Корегин

Руководство «Фламенго» рассчитывает усилиться тремя футболистами «Зенита». Об этом сообщает портал Goal.com.

По информации источника, бразильский клуб проявляет интерес к защитнику Дугласу Сантосу, хавбеку Венделу, а также нападающему Малкому. Отмечается, что команда из Рио-де-Жанейро готова к данным подписаниям в случае, если ФИФА в ближайшее время разрешит иностранным игрокам РПЛ разорвать контракты со своими клубами без последствий.

Также источник утверждает, что «Фламенго» уже связался с представителями Вендела и Малкома на тему возможного перехода. Однако футболисты пока не собираются покидать стан петербуржцев.

Добавим, что в нынешнем сезоне «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко по итогам 19 сыгранных туров.

источник: Goal.com
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