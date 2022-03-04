«Фламенго» заинтересован в подписании трех игроков «Зенита»

Руководство «Фламенго» рассчитывает усилиться тремя футболистами «Зенита». Об этом сообщает портал Goal.com.

По информации источника, бразильский клуб проявляет интерес к защитнику Дугласу Сантосу, хавбеку Венделу, а также нападающему Малкому. Отмечается, что команда из Рио-де-Жанейро готова к данным подписаниям в случае, если ФИФА в ближайшее время разрешит иностранным игрокам РПЛ разорвать контракты со своими клубами без последствий.

Также источник утверждает, что «Фламенго» уже связался с представителями Вендела и Малкома на тему возможного перехода. Однако футболисты пока не собираются покидать стан петербуржцев.

Добавим, что в нынешнем сезоне «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко по итогам 19 сыгранных туров.