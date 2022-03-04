Кроос пропустит ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ»

Центральный полузащитник «Реал» не примет участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен».

Как сообщает журналист Соре Мигель Диас на своей странице в Twitter, 32-летний немец пропустит предстоящую встречу с парижанами из-за повреждения – хавбек получил микронадрыв мышцы задней поверхности бедра. Отмечается, что футболист не успеет восстановиться к игре.

В нынешнем сезоне Кроос принял участие в 29 матчах «Реала» во всех турнирах, забил три гола и отдал три ассиста.

Напомним, что игра между «Реалом» и «ПСЖ» состоится 9 марта в Мадриде. Первая игра завершилась победой французской команды со счетом 1:0.