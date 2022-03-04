ЦСКА сыграет против «Спартака» в 1/4 финала Кубка России

Стали известны итоги жеребьевки четвертьфинальной стадии Кубка России сезона-2021/22.
Отметим, что по итогам мероприятия, которое прошло сегодня, 4 марта, в прямом эфире телеканала «Матч ТВ», были сформированы следующие пары:
ЦСКА – «Спартак»;
«Алания» – «Зенит»;
«Енисей» – «Рубин»;
«Балтика» – «Динамо».
Добавим, что матчи 1/4 финала турнира состоятся в период с 19 по 21 апреля. В прошлом году победителем Кубка России стал «Локомотив», обыгравший в финальной встрече «Крылья Советов» со счетом 3:1.
источник: «Советский спорт»