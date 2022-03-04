Маурисио Почеттино: Рамос может многое дать команде независимо от того, играет ли он

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино рассказал о роли защитника Серхио Рамоса в команде.

«Посмотрим, сыграет ли Серхио Рамос в предстоящих матчах. Он не работает в общей группе. Рамос многое может дать команде, ведь у него такой опыт – он 17 лет провёл в «Реале». Он может дать хороший совет партнёрам по команде, и это не зависит от того, играет ли он», – цитирует Маурисио Почеттино RMC Sport.

Напомним, что подавляющую часть карьеры Рамос провёл за «Реал Мадрид». Он выступал за «королевский» клуб с 2005 года, провёл 671 матч и забил 101 год при 40 голевых передачах.