В Китае не будут транслировать матчи ближайшего тура АПЛ

Матчи 28-го тура чемпионата Англии не будут показаны на территории Китая.
Как сообщает The Athletic, китайский видеохостинг iQiyi, владеющий правами на показ трансляций игр АПЛ, уже проинформировал руководителей лиги о своем решении.
Отметим, что встречи ближайшего тура АПЛ запланированы с 5 по 7 марта.
В данный момент лидером турнирной таблицы чемпионата Англии является «Манчестер Сити», набравший 66 очков в 27 турах. На второй и третьей строчках располагаются «Ливерпуль» и «Челси» соответственно. Четвертым идет «Манчестер Юнайтед».
источник: The Athletic