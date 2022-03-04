Матч «Майнц» – «Боруссия Д» перенесен из-за 19 положительных ковид-тестов у хозяев

Стало известно о том, что матч 25-го тура чемпионата Германии между «Майнцем» и «Боруссией» из Дортмунда был перенесен с 6 на 16 марта.

Согласно информации DW Sports, данное решение было принято в связи с тем, что в составе хозяев возникла тяжелая эпидемиологическая ситуация – 19 человек, выступающих в составе основной команды, заразились коронавирусной инфекцией.

Добавим, что после 24 сыгранных туров «Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, набрав 50 очков. В свою очередь «Майнц» располагается на девятой строчке (34 очка).