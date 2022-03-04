Хлусевич заявил, что «Спартаку» необходимо взять реванш у ЦСКА в матче 1/4 финала Кубке России

Фланговый полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Кубка России для своей команды.

Отметим, что красно-белые сыграют против ЦСКА. 26 февраля подопечные Паоло Ваноли уступили армейцам в игре 19-го тура РПЛ со счетом 0:2.

– Надо дать хороший реванш, постараться выиграть и пройти дальше. В любом случае это будет яркий матч. Очень большая афиша, серьезное дерби. Надеюсь, что будет много моментов и много голов. Но хотелось бы, чтобы больше было забито в ворота ЦСКА, – сказал Хлусевич в эфире телеканала «Матч ТВ».

Добавим, что матчи 1/4 финала Кубка России пройдут с 19 по 21 апреля. В прошлом розыгрыше турнира «Спартак» дошел до стадии 1/8 финала, где проиграл московскому «Динамо» (0:2).